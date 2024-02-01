Лавренюк Алимпиада Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренюк Алимпиада Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1914

Дата смерти

18.03.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914

Отец: не указан

Мать: Тюкалова Домна

Смерть
18.03.1978
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