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Лавренюк Алимпиада Ивановна
Лавренюк Алимпиада Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.1914
Дата смерти
18.03.1978
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Тюкалова Домна
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914
Отец: не указан
Мать:
Тюкалова Домна
Смерть
18.03.1978
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