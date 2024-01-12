Иванов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Иванов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Иванова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Зиновья Егоровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Иванова Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Зиновья Егоровна
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Зиновья Егоровна
Смерть
Неизвестно