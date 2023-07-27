Икрина (Морозова) (Морозова) Анастасия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрина (Морозова) (Морозова) Анастасия Никифоровна

Икрина (Морозова) (Морозова) Анастасия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

24.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1900

Дочь: Парасковья Михайловна

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
26.07.1903

Дочь: Соломония Михайловна

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новопашина (икрина) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Михаил Никанорович

Смерть
24.03.1906
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close