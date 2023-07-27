Икрина (Морозова) (Морозова) Анастасия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти24.03.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1900
Дочь: Парасковья Михайловна
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
26.07.1903
Дочь: Соломония Михайловна
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новопашина (икрина) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1906