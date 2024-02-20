Калафат Илья Михайлович
Место рожденияУкраина Донецкая обл. с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Дата рождения1921
Дата смерти04.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Украина Донецкая обл. с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Похороны
04.08.1941
Белорусская ССР Гомельская обл.г.Гомель городское кладбище
ЦАМО Ф - 58-818883-105
Смерть
04.08.1941
Белорусская ССР Гомельская обл.г.Гомель Госпиталь ППГ- 2383
Причина смерти: На войне умер от ран в госпитале | ЦАМО Ф - 58-818883-105