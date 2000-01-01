Малютина Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Малютин Алексей

Отец ребёнка: Малютин Гурий

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Малютин Гурий

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Малютин Гурий

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Малютин Гурий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Гурий

Смерть
Неизвестно
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