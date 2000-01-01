Малютина Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Малютин Алексей
Отец ребёнка: Малютин Гурий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Малютин Гурий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Малютин Гурий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Малютин Гурий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малютин Гурий
Смерть
Неизвестно