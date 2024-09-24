Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Между 1745 и 1750

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1722

Жена: Неизвестно

Рождение ребёнка
1722

Сын: Козьма Иванович

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Неизвестно

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 42 года, вдовец 11 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа ... Показать все
Смерть
Между 1745 и 1750

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