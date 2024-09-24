Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиМежду 1745 и 1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1722
Жена: Неизвестно
Рождение ребёнка
1722
Сын: Козьма Иванович
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Неизвестно
Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 42 года, вдовец 11 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа ... Показать все
Смерть
Между 1745 и 1750