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Кирякулов Александр Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1899

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Кирякулов Федор Иванович

Мать: Кирякулова Екатерина Даниловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кирякулов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кирякулова Екатерина Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1938
УССР Донецкая обл , репрессирован,приговор ВМН-расстрел
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