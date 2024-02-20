Кирякулов Александр Федорович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1899
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кирякулов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кирякулова Екатерина Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1938
УССР Донецкая обл , репрессирован,приговор ВМН-расстрел