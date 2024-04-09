Найданов Потап Игнатиев
Место рождениядеревня Самодурова Пянтежской волости Чердынского уезда Пермской губернии
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Найданов Игнатий ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1818
Мать ребёнка: (Найданова 1Я Жена) Анна Мосеева
Рождение ребёнка
25.03.1829
Дочь: (Найданова) Мария Потапова
Мать ребёнка: (Найданова 1Я Жена) Анна Мосеева
Рождение ребёнка
22.01.1832
Дочь: (Найданова) Ксения Потапова
Мать ребёнка: Найданова (2Я Жена) Дария Нефедова
Смерть
Неизвестно