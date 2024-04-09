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Найданов Потап Игнатиев

Место рождения

деревня Самодурова Пянтежской волости Чердынского уезда Пермской губернии

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Найданов Игнатий ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Найданова 1Я Жена) Анна Мосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найданова (2Я Жена) Дария Нефедова

Рождение ребёнка
04.10.1818

Сын: Найданов Филип Потапов

Мать ребёнка: (Найданова 1Я Жена) Анна Мосеева

Рождение ребёнка
25.03.1829

Дочь: (Найданова) Мария Потапова

Мать ребёнка: (Найданова 1Я Жена) Анна Мосеева

Рождение ребёнка
22.01.1832

Дочь: (Найданова) Ксения Потапова

Мать ребёнка: Найданова (2Я Жена) Дария Нефедова

Смерть
Неизвестно

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