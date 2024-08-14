(Лукьянова) Акилина Саввовна
Место рождения
Дата рождения06.06.1882 ст.
Дата смерти14.04.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1882 ст.
Крещение
08.06.1882 ст.
Никольск, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Никольская Николаевская церковь. Крёстыне д. Кадатская крестьянин Илья Андреевич Пушкарев и с. Никольского крестьянская жена Евдокия Андреевна Сергеева
Смерть
14.04.1884 ст.
от кори
Похороны
16.04.1884 ст.