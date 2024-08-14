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(Лукьянова) Акилина Саввовна

Место рождения

Ивановка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

06.06.1882 ст.

Дата смерти

14.04.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1882 ст.

Отец: Лукьянов Савва Михайлович

Мать: Лукьянова (Тархонова) Параскева Андреевна

Ивановка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Крещение
08.06.1882 ст.
Никольск, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Никольская Николаевская церковь. Крёстыне д. Кадатская крестьянин Илья Андреевич Пушкарев и с. Никольского крестьянская жена Евдокия Андреевна Сергеева
Смерть
14.04.1884 ст.
Ивановка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
от кори
Похороны
16.04.1884 ст.
Ивановка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

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