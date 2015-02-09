(Маркевич) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маркевич) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: Яцура Клавдия

Смерть
1998
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