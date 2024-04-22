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Бугров Андрей Трофимович

Место рождения

Погорелка, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Бугров Трофим Федорович

Мать: Бугрова Евдокия

Погорелка, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Бугров Вячеслав Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Бугрова Алевтина Андреевна

Мать ребёнка: Сизова Лидия Александровна

Старая Сейма, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугрова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Сизова Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Старая Сейма, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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