Бугров Андрей Трофимович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Бугров Трофим Федорович
Мать: Бугрова Евдокия
Рождение ребёнка
1943
Сын: Бугров Вячеслав Андреевич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Бугрова Алевтина Андреевна
Мать ребёнка: Сизова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугрова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Сизова Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно