Икрина (Икрина) Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Вера Прокопьевна
Отец ребёнка: Икрин Прокопий Стефанов
Рождение ребёнка
13.01.1802
Отец ребёнка: Икрин Прокопий Стефанов
Рождение ребёнка
27.11.1804
Сын: Икрин Яков Прокопьев
Отец ребёнка: Икрин Прокопий Стефанов
Рождение ребёнка
24.01.1807
Отец ребёнка: Икрин Прокопий Стефанов
Рождение ребёнка
18.05.1808
Отец ребёнка: Икрин Прокопий Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Параскева Прокопиева
Отец ребёнка: Икрин Прокопий Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно