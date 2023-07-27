Икрина (Икрина) Мария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Мария Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Вера Прокопьевна

Отец ребёнка: Икрин Прокопий Стефанов

Рождение ребёнка
13.01.1802

Сын: Икрин Павел Прокопьев

Отец ребёнка: Икрин Прокопий Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1804

Сын: Икрин Яков Прокопьев

Отец ребёнка: Икрин Прокопий Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1807

Сын: Икрин Григорий Прокопиев

Отец ребёнка: Икрин Прокопий Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1808

Сын: Икрин Иоанн Прокопиев

Отец ребёнка: Икрин Прокопий Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Параскева Прокопиева

Отец ребёнка: Икрин Прокопий Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Прокопий Стефанов

Смерть
Неизвестно
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