Оксимец Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

29.12.1810

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1784

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Игнатова

Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
04.10.1786

Сын: Оксимец Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1789

Дочь: Пелагея Игнатова

Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
25.10.1792

Дочь: Прасковья Игнатова

Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1794

Сын: Оксимец Иоаким Игнатов

Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
04.01.1798

Дочь: Татьяна Игнатова

Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
17.05.1800

Сын: Оксимец Федор Игнатов

Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оксимец Игнатий Федорович

Смерть
29.12.1810
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