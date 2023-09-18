Оксимец Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти29.12.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
22.07.1784
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Игнатова
Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
04.10.1786
Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
09.10.1789
Дочь: Пелагея Игнатова
Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
25.10.1792
Дочь: Прасковья Игнатова
Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
08.09.1794
Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
04.01.1798
Дочь: Татьяна Игнатова
Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
17.05.1800
Отец ребёнка: Оксимец Игнатий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1810