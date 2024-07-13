Прасковья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1731 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Сергеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Сергеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1752
Сын: Феодора Федоровна
Отец ребёнка: Федор Сергеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Сын: Федор Федорович
Отец ребёнка: Федор Сергеев
Смерть
Неизвестно