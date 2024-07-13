Прасковья Ефимова Вычислено 1731 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1730 г.р.

Дети

Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1752 г.р.
Вычислено 1756 г.р.

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1731 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Сергеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Сергеев

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Вычислено 1752

Сын: Феодора Федоровна

Отец ребёнка: Федор Сергеев

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Сын: Федор Федорович

Отец ребёнка: Федор Сергеев

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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