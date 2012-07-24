Бростовская Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бростовская Дарья Андреевна

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Место рождения

г.Воронеж

Дата рождения

24.07.2012

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.2012

Отец: Бростовский Андрей Андреевич

Мать: Шилова Наталия Юрьевна

г.Воронеж
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