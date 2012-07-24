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Бростовская Дарья Андреевна
Бростовская Дарья Андреевна
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Место рождения
г.Воронеж
Дата рождения
24.07.2012
Пол
Женский
Отец
Бростовский Андрей Андреевич
1987 г.р.
Мать
Шилова Наталия Юрьевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.2012
Отец:
Бростовский Андрей Андреевич
Мать:
Шилова Наталия Юрьевна
г.Воронеж
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