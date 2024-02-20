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Потримай Иван Сергеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

27.08.1916

Дата смерти

30.10.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1916

Отец: Потримай Сергей Николаевич

Мать: Потримай Ольга Николаевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
30.10.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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