Гуржий (Шерварли) Деспина Борисовна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1786
Отец: Шерварли Борис Акритович
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Феодора Анастасова
Отец ребёнка: Гуржий Анастас
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-63
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуржий Анастас
Смерть
Неизвестно