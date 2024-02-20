Гуржий (Шерварли) Деспина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуржий (Шерварли) Деспина Борисовна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Шерварли Борис Акритович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Феодора Анастасова

Отец ребёнка: Гуржий Анастас

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-63
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуржий Анастас

Смерть
Неизвестно
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