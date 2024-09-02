Воронина (Картавых) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Картавых) Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С ?.01.1884 по 30.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С ?.01.1884 по 30.10.1884

Отец: Картавых Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1904

Муж: Воронин Артемий Антонович

31.10.1904 Жених села Болохны государственный крестьянин Артемий Антонов Воронин православного вероисповедания первым браком 19 лет Невеста села Болохны государственная крестьянка Евдокия Павло... Показать все
Рождение ребёнка
1908

Сын: Воронин Василий Артемович

Отец ребёнка: Воронин Артемий Антонович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Воронин Дмитрий Артемьевич

Отец ребёнка: Воронин Артемий Антонович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Воронина Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Воронин Артемий Антонович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Воронина Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Воронин Артемий Антонович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Воронина Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Воронин Артемий Антонович

Смерть
Неизвестно

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