Воронина (Картавых) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС ?.01.1884 по 30.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С ?.01.1884 по 30.10.1884
Отец: Картавых Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1904
31.10.1904 Жених села Болохны государственный крестьянин Артемий Антонов Воронин православного вероисповедания первым браком 19 лет Невеста села Болохны государственная крестьянка Евдокия Павло... Показать все
Рождение ребёнка
1908
Сын: Воронин Василий Артемович
Отец ребёнка: Воронин Артемий Антонович
Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.09.1912
Сын: Воронин Дмитрий Артемьевич
Отец ребёнка: Воронин Артемий Антонович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Воронина Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Воронин Артемий Антонович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Воронина Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Воронин Артемий Антонович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Воронина Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Воронин Артемий Антонович
Смерть
Неизвестно