(Ситкарева) Елисавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ситкарева) Елисавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситкарев Савва

Мать: Катерина

Смерть
Неизвестно
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