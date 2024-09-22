Шумилова (Сигачева) Степанида Васильевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1869
Отец: Сигачев Василий Петрович
Мать: Зиновья Порфирьевна
1869 О родившихся Гремячка 4 153 166 Степанида Василий Петров нет Зиновия Порфирьева
Бракосочетание
1888
1888 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 497 Герасим Фомин нет 19 Фома Никитин 1868 Гремячка Стефанида Васильева 19 Василий Петров 1869 Гремячка Шумиловы
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дементьева (Шумилова) Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Шумилов Герасим Фомич
1890 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 504 Татьяна Герасим Фомин и Степанида Васильева
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шумилов Тимофей Герасимович
Отец ребёнка: Шумилов Герасим Фомич
1896 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 805 Тимофей Герасим Фомин и Степанида Васильева
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шумилов Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Шумилов Герасим Фомич
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Сергей Герасим Фомин Шумилов и Стефанида Васильева
Смерть
Неизвестно