Шумилова (Сигачева) Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Сигачева) Степанида Васильевна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сигачев Василий Петрович

Мать: Зиновья Порфирьевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1869 О родившихся Гремячка 4 153 166 Степанида Василий Петров нет Зиновия Порфирьева
Бракосочетание
1888

Муж: Шумилов Герасим Фомич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1888 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 497 Герасим Фомин нет 19 Фома Никитин 1868 Гремячка Стефанида Васильева 19 Василий Петров 1869 Гремячка Шумиловы
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дементьева (Шумилова) Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Шумилов Герасим Фомич

1890 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 504 Татьяна Герасим Фомин и Степанида Васильева
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шумилов Тимофей Герасимович

Отец ребёнка: Шумилов Герасим Фомич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1896 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 805 Тимофей Герасим Фомин и Степанида Васильева
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шумилов Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Шумилов Герасим Фомич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Сергей Герасим Фомин Шумилов и Стефанида Васильева
Смерть
Неизвестно

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