Жижинова (Сочкова) Ольга Руфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1958
Дата смерти2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1958
Отец: Сочков Руф Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2022