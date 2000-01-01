Жижинова (Сочкова) Ольга Руфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижинова (Сочкова) Ольга Руфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1958

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1958

Отец: Сочков Руф Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2022
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