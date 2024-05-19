Халитов Гибадулла (Гыйбат) Ахмайевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халитов Ахмай Сейфуллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Шахидулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Галимулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Халитов Галиулла Гибадуллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно