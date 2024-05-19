Халитов Гибадулла (Гыйбат) Ахмайевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Халитов Гибадулла (Гыйбат) Ахмайевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ХХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халитов Ахмай Сейфуллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Шахидулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Галимулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Халитов Галиулла Гибадуллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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