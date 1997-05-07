Ишбульдин Набиулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1910
Дата смерти07.05.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1910
Отец: не указан
Мать: Ишбульдин Мингуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишбульдина Гульминур (Гыйлминур)
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1938
Дочь: Колесниченко (Ишбульдина) Раиса
Мать ребёнка: Ишбульдина (Алиакберова) Кашифя
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Ишбульдин Анвар
Мать ребёнка: Ишбульдина Гульминур (Гыйлминур)
Рождение ребёнка
14.04.1956
Сын: Ишбульдин Забир
Мать ребёнка: Ишбульдина Гульминур (Гыйлминур)
Смерть
07.05.1997
Похороны
Неизвестно