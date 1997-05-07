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Ишбульдин Набиулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1910

Дата смерти

07.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1910

Отец: не указан

Мать: Ишбульдин Мингуль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишбульдина Гульминур (Гыйлминур)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишбульдина Гульминур (Гыйлминур)

Развод
Неизвестно

Жена: Ишбульдина (Алиакберова) Кашифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишбульдина (Алиакберова) Кашифя

Рождение ребёнка
29.03.1938

Дочь: Колесниченко (Ишбульдина) Раиса

Мать ребёнка: Ишбульдина (Алиакберова) Кашифя

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Ишбульдин Анвар

Мать ребёнка: Ишбульдина Гульминур (Гыйлминур)

Рождение ребёнка
14.04.1956

Сын: Ишбульдин Забир

Мать ребёнка: Ишбульдина Гульминур (Гыйлминур)

Смерть
07.05.1997
Похороны
Неизвестно

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