Bean Charles Sterling
Место рожденияProvo, Utah, Utah, United States
Дата рождения15.04.1897
Дата смерти26.11.1992
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1897
Отец: Bean James William
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Военная служба
10.06.1919
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
26.11.1992
Похороны
Неизвестно