Bean Charles Sterling — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bean Charles Sterling

Место рождения

Provo, Utah, Utah, United States

Дата рождения

15.04.1897

Дата смерти

26.11.1992

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1897

Отец: Bean James William

Мать: (Bean) Pauline Emilia Hardy

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Военная служба
10.06.1919
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
26.11.1992
Похороны
Неизвестно

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