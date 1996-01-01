Красуля Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красуля Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Красуля Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Красуля Светлана Александровна

Рождение ребёнка
2003

Сын: Красуля Максим Андреевич

Мать ребёнка: Красуля Светлана Александровна

Место жительства
Неизвестно
Кивиыли (Эстония)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красуля Светлана Александровна

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