Красуля Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Красуля Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Красуля Светлана Александровна
Рождение ребёнка
2003
Мать ребёнка: Красуля Светлана Александровна
Место жительства
Неизвестно
Кивиыли (Эстония)
Бракосочетание
Неизвестно