Новикова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1938

Сын: Новиков Геннадий Максимович

Отец ребёнка: Новиков Максим Лукич

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Максим Лукич

Смерть
Неизвестно
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