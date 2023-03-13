Карташева Ксинья Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева Ксинья Агафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташевъ Моисей

Рождение ребёнка
1775

Сын: Карташевъ Наумъ

Отец ребёнка: Карташевъ Моисей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Карташевъ Григорий

Отец ребёнка: Карташевъ Моисей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Карташева Оксинья

Отец ребёнка: Карташевъ Моисей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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