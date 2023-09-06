Цыба Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1859
Дочь: Цыба Агафия Назаровна
Отец ребёнка: Цыба Яков Назарович
Рождение ребёнка
28.07.1860
Дочь: Цыба Евдокия Назаровна
Отец ребёнка: Цыба Яков Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыба Яков Назарович
Смерть
Неизвестно