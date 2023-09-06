Цыба Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыба Параскева Петровна

Цыба Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1859

Дочь: Цыба Агафия Назаровна

Отец ребёнка: Цыба Яков Назарович

Рождение ребёнка
28.07.1860

Дочь: Цыба Евдокия Назаровна

Отец ребёнка: Цыба Яков Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыба Яков Назарович

Смерть
Неизвестно
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