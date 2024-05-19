Перфильева Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1881
Отец: Григорий Фёдорович
Мать: Любовь Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Павeл Васильeвич
Отец ребёнка: Перфильев Василий Павлович
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
28.05.1902
Сын: Перфильев Паисий Васильевич
Отец ребёнка: Перфильев Василий Павлович
Рождение ребёнка
25.06.1904
Сын: Перфильев Пeтр Васильeвич
Отец ребёнка: Перфильев Василий Павлович
Рождение ребёнка
29.01.1909
Сын: Перфильев Иван Васильeвич
Отец ребёнка: Перфильев Василий Павлович
Рождение ребёнка
13.01.1913
Сын: Перфильев Осип(Иосиф) Васильевич
Отец ребёнка: Перфильев Василий Павлович
Рождение ребёнка
08.03.1916
Дочь: Перфильева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Перфильев Василий Павлович
Смерть
Неизвестно