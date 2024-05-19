Перфильева Александра Григорьевна 08.03.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перфильева Александра Григорьевна

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Место рождения

Замошниково, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

08.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1881

Отец: Григорий Фёдорович

Мать: Любовь Александровна

Замошниково, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Павeл Васильeвич

Отец ребёнка: Перфильев Василий Павлович

Бракосочетание
1899

Муж: Перфильев Василий Павлович

Рождение ребёнка
28.05.1902

Сын: Перфильев Паисий Васильевич

Отец ребёнка: Перфильев Василий Павлович

Рождение ребёнка
25.06.1904

Сын: Перфильев Пeтр Васильeвич

Отец ребёнка: Перфильев Василий Павлович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.01.1909

Сын: Перфильев Иван Васильeвич

Отец ребёнка: Перфильев Василий Павлович

Рождение ребёнка
13.01.1913

Сын: Перфильев Осип(Иосиф) Васильевич

Отец ребёнка: Перфильев Василий Павлович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.03.1916

Дочь: Перфильева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Перфильев Василий Павлович

Смерть
Неизвестно

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