Сатаев Данил Русланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатаев Данил Русланович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.2006

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.2006

Отец: Сатаев Руслан Рифкатович

Мать: Сатаева Ксения

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