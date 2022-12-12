Кушпелева Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушпелева Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Крещение
21.12.1881
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Сарапульский мещанин Андрей Евгениев Солин
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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