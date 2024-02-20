Пругло Митрофан Тимофеевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Пругло Тимофей Григорьевич
Мать: Пругло Анна Акимовна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
24.02.1929
Дочь: Ольга Митрофановна
Мать ребёнка: Пругло Матрона Семеновна
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Матрона Семеновна
Смерть
Неизвестно