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Пругло Митрофан Тимофеевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Пругло Тимофей Григорьевич

Мать: Пругло Анна Акимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
24.02.1929

Дочь: Ольга Митрофановна

Мать ребёнка: Пругло Матрона Семеновна

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Матрона Семеновна

Смерть
Неизвестно
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