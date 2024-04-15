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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Дмитриев Стеф(п)ан Павлович

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Феодорович

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Дмитриев Сафрон Павлович

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Феодорович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дмитриева Анна Павловна

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Феодорович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Дмитриев Еким Павлович

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Феодорович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Дмитриев Иван Павловия

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Феодорович

Смерть
Неизвестно

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