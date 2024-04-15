Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Дмитриев Стеф(п)ан Павлович
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Феодорович
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Феодорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Дмитриева Анна Павловна
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Феодорович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Феодорович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Феодорович
Смерть
Неизвестно