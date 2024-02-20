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Фурсов Трифон Трофимович

Место рождения

с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Фурсов Трофим Киприянович

Мать: ?

с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18166
Смерть
После 1748
Россия Воронежское наместн. Ливенский уезд Затрудцкий стан с Ворово
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18166
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