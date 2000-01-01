Горохова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горохов Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
Около 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горохов Вячеслав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно