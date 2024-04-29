Moll-Hoving (Pfarr) Charlotta Sophia 16.09.1731 — найти родственников по фамилии на Familio
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Moll-Hoving (Pfarr) Charlotta Sophia

Место рождения

Wachenheim, Rheinland-Pfalz, Holland

Дата рождения

16.09.1731

Дата смерти

13.09.1801

Пол

Женский

Отец

1716 г.р.

Мать

Муж

1732 г.р.
1721 г.р.

Дети

1749 г.р.
1751 г.р.
1767 г.р.

Добавил:

MM
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Место
Комментарий
Рождение
16.09.1731

Отец: Pfarr Johann Adam

Мать: Pfarr Anna Christina

Wachenheim, Rheinland-Pfalz, Holland
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hoving Johan Jacobson

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Moll Johan Julius

Крещение
16.09.1731
Wachenheim, Rheinland-Pfalz, Tyskland
Рождение ребёнка
1749

Сын: Moll Johan Adam

Отец ребёнка: Moll Johan Julius

Wachenheim, Rheinland-Pfalz, Tyskland
Рождение ребёнка
05.03.1751

Дочь: (Moll) Jacobina Lovisa

Отец ребёнка: Moll Johan Julius

Wachenheim, Rheinpfalz
Рождение ребёнка
21.10.1767

Сын: Hoving Jacob

Отец ребёнка: Hoving Johan Jacobson

Holländska Reformerta Församlingen, Stockholm, Sverige
Смерть
13.09.1801
Hollänska församligen, Stockholm, Sverige

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