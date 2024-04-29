Moll-Hoving (Pfarr) Charlotta Sophia
Место рожденияWachenheim, Rheinland-Pfalz, Holland
Дата рождения16.09.1731
Дата смерти13.09.1801
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1731
Отец: Pfarr Johann Adam
Мать: Pfarr Anna Christina
Wachenheim, Rheinland-Pfalz, Holland
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Moll Johan Julius
Крещение
16.09.1731
Wachenheim, Rheinland-Pfalz, Tyskland
Рождение ребёнка
1749
Сын: Moll Johan Adam
Отец ребёнка: Moll Johan Julius
Wachenheim, Rheinland-Pfalz, Tyskland
Рождение ребёнка
05.03.1751
Дочь: (Moll) Jacobina Lovisa
Отец ребёнка: Moll Johan Julius
Wachenheim, Rheinpfalz
Рождение ребёнка
21.10.1767
Сын: Hoving Jacob
Отец ребёнка: Hoving Johan Jacobson
Holländska Reformerta Församlingen, Stockholm, Sverige
Смерть
13.09.1801
Hollänska församligen, Stockholm, Sverige