Кириченко Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко Мария Евдокимовна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Кириленко / Кириченко / Онисим Евстафьевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Евстафий Тимофеевич

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириленко / Кириченко / Евстафий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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