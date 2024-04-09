Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Потылицына) Матрена Николаева
Отец ребёнка: Потылицын Николай Егоров
Рождение ребёнка
1809
Сын: Потылицын Андрей Николаев
Отец ребёнка: Потылицын Николай Егоров
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Потылицына) Агафия Николаева
Отец ребёнка: Потылицын Николай Егоров
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Потылицын) Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Потылицын Николай Егоров
Рождение ребёнка
16.06.1821
Отец ребёнка: Потылицын Николай Егоров
Рождение ребёнка
18.12.1823
Отец ребёнка: Потылицын Николай Егоров
Смерть
Неизвестно