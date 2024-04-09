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Пелагея Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Николай Егоров

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Потылицына) Матрена Николаева

Отец ребёнка: Потылицын Николай Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1809

Сын: Потылицын Андрей Николаев

Отец ребёнка: Потылицын Николай Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Потылицына) Агафия Николаева

Отец ребёнка: Потылицын Николай Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Потылицын) Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Потылицын Николай Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.06.1821

Сын: Потылицын Тихон Николаев

Отец ребёнка: Потылицын Николай Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.12.1823

Сын: Потылицын Ефим Николаев

Отец ребёнка: Потылицын Николай Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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