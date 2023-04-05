Инфантьева Агриппина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Инфантьева Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Инфантьев Семён Саввин
Рождение ребёнка
1835
Сын: Инфантьев Василий Семёнович
Отец ребёнка: Инфантьев Семён Саввин
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Инфантьева Серафима Семёнова
Отец ребёнка: Инфантьев Семён Саввин
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Инфантьева Мария Семёнова
Отец ребёнка: Инфантьев Семён Саввин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Инфантьева Евгения Семёнова
Отец ребёнка: Инфантьев Семён Саввин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно