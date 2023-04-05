Инфантьева Агриппина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инфантьева Агриппина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Инфантьева Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Инфантьев Семён Саввин

Рождение ребёнка
1835

Сын: Инфантьев Василий Семёнович

Отец ребёнка: Инфантьев Семён Саввин

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Инфантьева Серафима Семёнова

Отец ребёнка: Инфантьев Семён Саввин

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Инфантьева Мария Семёнова

Отец ребёнка: Инфантьев Семён Саввин

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Инфантьева Евгения Семёнова

Отец ребёнка: Инфантьев Семён Саввин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инфантьев Семён Саввин

Смерть
Неизвестно
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