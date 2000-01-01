Борцова Матрёна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Борцов Алексей
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Борцов Алексей
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Борцов Алексей
Рождение ребёнка
1848
Сын: Борцов Степан
Отец ребёнка: Борцов Алексей
Рождение ребёнка
1854
Сын: Борцов Аристарх
Отец ребёнка: Борцов Алексей