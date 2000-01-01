Борцова Матрёна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцова Матрёна Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Борцов Алексей

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Борцов Алексей

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Борцов Алексей

Рождение ребёнка
1848

Сын: Борцов Степан

Отец ребёнка: Борцов Алексей

Рождение ребёнка
1854

Сын: Борцов Аристарх

Отец ребёнка: Борцов Алексей

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