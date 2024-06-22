Кустова Пелагия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Кустова) Дарья Никифорова
Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Кустова) Оксинья Никифорова
Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Кустова) Фекла Никифорова
Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев
Смерть
Неизвестно