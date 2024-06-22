Кустова Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустова Пелагия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кустов Никифор Клементьев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кустов Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев

Змеевка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Кустова) Дарья Никифорова

Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев

Змеевка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Кустова) Оксинья Никифорова

Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев

Змеевка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кустов Сила Никифоров

Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев

Змеевка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кустов Фока Никифоров

Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Кустова) Фекла Никифорова

Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кустов Егор Никифоров

Отец ребёнка: Кустов Никифор Клементьев

Змеевка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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