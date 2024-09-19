Костылева (--) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (--) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1910

Сын: Костылев Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Костылев Афанасий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Костылева Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Костылев Афанасий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.1918

Сын: Костылев Анатолий Афанасьевич

Отец ребёнка: Костылев Афанасий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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