Костылева (--) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1910
Сын: Костылев Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Костылев Афанасий Иванович
спирино
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Костылева Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Костылев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1918
Сын: Костылев Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Костылев Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно