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Елютин Василий Иванович

Место рождения

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1647

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647

Отец: Елютин Иван Петрович

Мать: не указана

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Дарья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Прокофий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Стольник.
Место жительства
Неизвестно
15.06.1657 дано ему с братом Гаврилой поместье деда в Ряжском у.
Смерть
Неизвестно

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