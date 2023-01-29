Елютин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1647
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647
Отец: Елютин Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елютина Дарья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елютин Прокофий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Стольник.
Место жительства
Неизвестно
15.06.1657 дано ему с братом Гаврилой поместье деда в Ряжском у.
Смерть
Неизвестно