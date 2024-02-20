(Дьяченко) Феврония Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дьяченко) Феврония Евдокимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

28.02.1886

Дата смерти

06.04.1886

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1886

Отец: Дьяченко Евдоким Борисович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
06.04.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-от удара
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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