Шинкаренко (Савченко) Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкаренко (Савченко) Агафия Васильевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Муж

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Савченко Василий

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
17.01.1852

Муж: Шинкаренко Иван Моисеевич

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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