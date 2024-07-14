Карвацкий Василий Николаевич 07.06.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карвацкий Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1980

Отец: Карвацкий Николай Павлович

Мать: Мазурина- Новикова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.2002

Дочь: Карвацкая Лиана Васильевна

Мать ребёнка: Карвацкая Анна Александровна

Жансугуров, Аксуский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
15.01.2008

Дочь: Карвацкая Виктория Васильевна

Мать ребёнка: Карвацкая Анна Александровна

Магадан, город Магадан, Магаданская область

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