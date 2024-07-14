Карвацкий Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1980
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1980
Рождение ребёнка
28.07.2002
Дочь: Карвацкая Лиана Васильевна
Мать ребёнка: Карвацкая Анна Александровна
Жансугуров, Аксуский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
15.01.2008
Дочь: Карвацкая Виктория Васильевна
Мать ребёнка: Карвацкая Анна Александровна
Магадан, город Магадан, Магаданская область