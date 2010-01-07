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Тельпук Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.2010

Отец: Тельпук Алексей Васильевич

Мать: Пилиева Лариса Вячеславовна

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