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Тельпук Анастасия Алексеевна
Тельпук Анастасия Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.01.2010
Пол
Женский
Отец
Тельпук Алексей Васильевич
1973 г.р.
Мать
Пилиева Лариса Вячеславовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.2010
Отец:
Тельпук Алексей Васильевич
Мать:
Пилиева Лариса Вячеславовна
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