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Пругло Лаврентий Васильевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

1873

Дата смерти

11.03.1874

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Пругло Василий Иванович

Мать: Пругло Агафия Васильевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
11.03.1874
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
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