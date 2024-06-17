Войтович Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1970
Дочь: Войтович Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Войтович Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1973
Дочь: Войтович Снежанна Михайловна
Отец ребёнка: Войтович Михаил Александрович