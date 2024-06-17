Войтович Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтович Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтович Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1970

Дочь: Войтович Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Войтович Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1973

Дочь: Войтович Снежанна Михайловна

Отец ребёнка: Войтович Михаил Александрович

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