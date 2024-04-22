Ткаченко (Сурмачевская) Ксения Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
01.11.1892
Рождение ребёнка
02.08.1894
Дочь: Загней Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
Гаевский хутор
Рождение ребёнка
08.08.1896
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
хутор Химов
Рождение ребёнка
09.10.1898
Дочь: Кургак Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
хутор Химов
Рождение ребёнка
06.11.1900
Дочь: Ткаченко Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
хутор Гаевского
Рождение ребёнка
04.11.1902
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
хутор Гаевского
Рождение ребёнка
24.04.1909
Дочь: Ткаченко Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
хутор Химов
Рождение ребёнка
26.06.1914
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
хутор Химов
Смерть
Неизвестно