Ткаченко (Сурмачевская) Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Сурмачевская) Ксения Петровна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Сурмачесвский Петр Федорович

Мать: Сурмачевская София Трофимовна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
01.11.1892

Муж: Ткаченко Иван Кириллович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.08.1894

Дочь: Загней Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Круты, Чернігівська область
Гаевский хутор
Рождение ребёнка
08.08.1896

Сын: Ткаченко Диомид Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
09.10.1898

Дочь: Кургак Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
06.11.1900

Дочь: Ткаченко Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Круты, Чернігівська область
хутор Гаевского
Рождение ребёнка
04.11.1902

Сын: Ткаченко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Круты, Чернігівська область
хутор Гаевского
Рождение ребёнка
24.04.1909

Дочь: Ткаченко Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
26.06.1914

Сын: Ткаченко Павел Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Смерть
Неизвестно
Перебудова, Чернігівська область
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